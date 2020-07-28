Büyükşehir'den bayram seferberliği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların kurbanlarını hijyenik bir ortamda kesebilmesi için kesim yerlerini belirleyen belediye, bayram süresince kentte yürütülecek çalışmalar işin ilgili birimlerin ve ilçe belediyelerin görev dağılımını yaptı.

Kurban Bayramı'nda koronavirüs salgını nedeniyle temizlik ve dezenfekte işlemlerini en üst seviyede tutacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban kesim yerlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alanları sürekli dezenfekte ederek ateş ölçümleri yapacak ve vatandaşların maskesiz girişlere izin vermeyecek.

Kurban kesim alanlarında veteriner hekim görevlendirecek ve olası kurbanlıkların kaçmaları durumunda yakalama ekipleri müdahalede bulunacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, satış ve kesim alanlarındaki her türlü atıkların bertarafını sağlayacak.

Kurban satış ve kesim yerlerine çöp konteyneri, gerekli durumda çöp poşetleri bırakacak ve alanın genel temizliğini yapacak. Tatil boyunca görevlendirilecek ekipler, kentte mezarlıklar ve ana arterlerde temizlik çalışmaları yürütecek.

Zabıta Daire Başkanlığı, hayvan satış ve kesim yerleri dışında yapılacak işlemlerin önlenmesi için çalışma yürütecek. Mezarlıklar önünde seyyar satıcı ve dilencilere karşı tedbir alacak. Mezarlık ziyaretleri esnasında oluşacak trafik sıkışıklığının önüne geçmek için Trafik Zabıtası görevlendirilecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı, ihtiyaç duyulması halinde kurban kesim ve satış alanlarının temizliği için arazöz araçlarını görevlendirecek.

Yürütülecek temizlik çalışmalarında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, alanlarda takviye su tankerleri bulunduracak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kurban satış ve kesim yerlerinin altyapı sorununu giderecek.

Fen İşleri ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ise oluşacak veya ihtiyaç duyulması halinde alanlarda üst yapı çalışmaları yürütecek.

Kurban satış ve kesim yerleri

Kurban satış yerleri Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ilçe otogarı kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Kayapınar Caddesi civarındaki boş alan ve Mardin yolu üzerindeki besi çiftlikleri olarak belirlendi.

Kurban kesim yerleri ise Sur ilçesi, Mardin yolunda yer alan Canlı Hayvan Borsası, May-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası. Yenişehir, Şılbe TOKİ Camii karşısı sabit semt pazarı, Üç Kuyular TOKİ sabit semt pazarı ve Ofis Kurdoğlu Lojmanları beton saha. Bağlar, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri ve Övündüler Mahallesi Beymir-Et Kombinası. Kayapınar ilçesi belediye köy ürünleri Pazar yeri ile organik tarım pazarı olarak belirlendi.

Kaynak: AA