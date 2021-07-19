BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIK VE CAMİLERDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
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BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIK VE CAMİLERDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIK VE CAMİLERDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlık ve camilerde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlık ve camilerde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. BELPA A. Ş. ekipleri, 15 ilçede 970 camide, ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise 25 ilçede bin 150 mezarlıkta detaylı temizlik ve bakım çalışmasını Kurban Bayramı öncesi tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde mezarlık ve camilerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7/24 esasına göre çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçe mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirirken, BELPA A. Ş ekipleri ise bayram namazında vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerde genel temizlik çalışması yaptı.

BAYRAM ÖNCESİ CAMİLERDE HİJYEN MESAİSİ

BELPA A. Ş. ekipleri, yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yaparak 15 ilçede 970 camiyi bayram namazı için hazır hale getirdi.

Kent merkezinde ve ilçelerde yer alan camilerin halıları süpürülüp kuru temizleme işlemi yapılırken, WC ile abdesthaneler de temizlendi.

112 PERSONEL İLE MEZARLIKLARDA BAKIM ÇALIŞMASI

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise 18 araç ve toplam 112 personelle mezarlıkları ziyarete hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

Şu ana kadar mahalle (köy) ve şehitlikler dahil 25 ilçede 1 aydır süren çalışmalar sonucunda bin 66 mezarlığın temizlik işleri tamamlandı.

Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma aynı anda gerçekleştirilirken, ANFA ekipleri Kurban Bayramı öncesi bin 150 mezarlığın temizlik ve bakım-onarım işlerini yaparak hazır hale getirdi.

Kaynak: Habermetre

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BÜYÜKŞEHİR'DEN BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIK VE CAMİLERDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ - Haberler
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