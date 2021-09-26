BÜYÜKŞEHİR'DEN BAŞKENT'E OKUMAYA GELEN ÖĞRENCİLERE KENT GEZİSİ

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan Başkent'e üniversite okumaya gelen öğrencilerin konaklama sorununu çözmek için tüm imkanlarını seferber ederken bir yandan da şehri yakından tanımaları için kent gezileri düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, AnkaraAks iş birliğiyle "ANKARA101 Kent Yürüyüşleri"nin ilkini gerçekleştirerek öğrencilere Başkent tarihi ve kültürüne ışık tutan 18 yapıyı tanıttı.

Üniversite okumaya Ankara'ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konaklama desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve kenti tanıtmak için kent gezileri başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile AnkaraAks iş birliğiyle ilki düzenlenen "ANKARA101 Kent Yürüyüşleri" ile üniversite öğrencilerine Ankara kent kültürü, Cumhuriyetin ilanı, Ankara'nın başkent oluşu ve beraberinde gerçekleşen reformlar, mimari yapılar, heykeller ve sokaklar tek tek tanıtıldı.

BAŞKENT'İN TARİHİ YAPILARI VE KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Ankara'nın tarihi, kültürel, manevi ve turistik değerlerinin anlatıldığı gezi programında Ulus bölgesinde bulunan toplam 18 yapı ziyaret edildi.

Yürüyerek Ankara Garı'ndan başlayan kent gezisi; Gençlik Parkı, 1 ve 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Merkez Bankası, Türkiye İş Bankası Müzesi, Sümerbank, 2'nci Vakıf Apartmanı, Opera Binası ile Cumhuriyet tarihine tanıklık eden binaların tanıtımıyla devam etti.

Geziye katılan öğrencilerin hayatlarının en önemli dönemini Ankara'da geçireceklerini ifade eden Projeler Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, kültür gezileri hakkında şu bilgileri verdi:

"Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak üniversite öğrencilerimizin tarihi kentimizi, Atatürk'ün Başkentini tanımaları amacıyla AnkaraAks ile kent yürüyüşleri organize ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetle birlikte çok önemli tarihi yapılara ev sahipliği yaptığı gibi birçok önemli olaya da şahitlik etti. Bu program kapsamında Ankara Garı'ndan başlayarak 1'inci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve akabinde Opera binasına kadar tüm tarihi cumhuriyet yapılarımızı gezmiş olacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. "

ANKARA101 KENT YÜRÜYÜŞLERİ DEVAM EDECEK

Üniversite eğitimlerini Ankara'da geçirecek olan öğrencilerin kenti yakından tanımaları, deneyimlemeleri, aidiyet duygusunu geliştirmeleri ve kente adaptasyon sürecini hızlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar sürdürülecek kent gezileri ile 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Başkent'e okumaya gelen her üniversite öğrencisini hazırladıkları 'keşif rotası'nda gezmeye çağıran AnkaraAKS'ın kurucusu Cemre Gökpınar ise Ankara101 Kent Yürüyüşlerinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Ankara'yı yeni kazanan gençlerin Ankara'yı daha yakından tanıması ve gençlere Başkent'in mimari yönden yapılarını, yeşil alanlarını, sokaklarını, tarihini, hikayeleri ve anılarıyla birlikte aktarmayı planlıyoruz. Onların Ankara'yı doğrudan keşfederek tanımalarını amaçlıyoruz. Ankara101 Kent Yürüyüşleri dönem boyunca şehrin gençlerine ve öğrencilerine yönelik bir yürüyüş serisi olarak devam edecek. "

ÖĞRENCİLER ETKİNLİKLERDEN MEMNUN

Ankara101 Kent Yürüyüşleri etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrenciler, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan ve barınmaları için destek mekanizmalarını kısa sürede hayata geçiren Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Sıla Çelik: "Bu şehirdeki tarihi yapıları ve bunların arka planında neler yaşandığını bilmeyi çok istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AnkaraAks'ın bizler için düzenlediği geziden dolayı teşekkür ederim. "

-Eren Baki: "Ankara'ya İzmir'den geldim. Bu gezi etkinliğini çok faydalı buldum. Bir anlamda hem şehri gezme imkanı buldum hem de Ankara'nın tarihi binalarını yakından tanıma fırsatını yakaladım. Gençler olarak bize değerli olduğumuzun hissettirilmesi, bizim için bu tür faaliyetlerin düzenlendiğini görmek bizi çok mutlu etti. "

-Ceyda Aksoy: "Etkinliği çok beğendim. Ankara'nın tarihi yerlerini geziyoruz. Bilgilendirilerek Ankara'nın sokaklarını gezmek çok güzel. "

-Öykü Gül: "Ankara'nın hem tarihi hem de sanatı hakkında bilgi alarak Ankara'da gezmek çok güzel bir fırsat oldu benim için. "

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