Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek Türk çam balının yüzde 90'ının üretildiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin üretiminin arttırılması amacıyla kooperatiflere destek veriyor.

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Türk çam balının yüzde 90'ının üretildiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin üretiminin arttırılması amacıyla kooperatiflere destek veriyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin geliştirilmesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, tüketiciye doğru ürünün ulaştırılmasının sağlanması ve Muğla çam balının tanınırlığının arttırılması amacıyla Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı.

Büyükşehirden Kooperatife malzeme desteği yapıldı

Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzalayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı alınarak kooperatifin kullanımına tahsis etti.

Üreticiden tüketiciye katkısız bal

Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Benzer "Kooperatifimiz bölgemizdeki arıcılarımız tarafından kurulmuştur. 1972 yılından bu yana üreticilerimiz ürettiği bal ve bal ürünlerini satın alıp paketleyip satışa sunuyoruz. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla bu görevi yerine getirdik. Muğla Büyükşehir Belediyemiz kooperatifimize üretimimizde kalitemizi arttırmak için çok büyük bir destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı verdi. Bizde bu sayede üreticiden tüketiciye katkısız ürün sunuyoruz. Bu destekten dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bir turizm kenti olan ve aynı zamanda verimli toprakları ile bir tarım kenti olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kooperatiflerle güç birliği yaparak Muğla'da marka değeri yüksek ürünler üreteceklerini, kıyısal ve kırsal Muğla'nın birlikte kazanacağını söyledi. Başkan Gürün; "Muğlamızda nüfusun yüzde 60'ı kırsalda yaşamaktadır. Bilinenin aksine Muğla sadece turizm kenti değil aynı zamanda başat ürünleri ile bir tarım ve hayvancılık kentidir. Yüzde 68 orman varlığı ve arıcıları ile dünya çam balının yüzde 80'ini karşılayan Muğla'da kooperatiflerimize destek olarak balımızın marka değerini arttırıyoruz. Üreticilerimizin yani Muğlamızın kazanması için arıcılıkla uğraşan kooperatiflerimize malzeme desteği sağlıyor, ürettikleri üründen daha fazla gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Muğla markamızı oluşturarak önce büyük bir saha olan kıyısal Muğlamızda sonra tüm Türkiye'de ürünlerimizin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA