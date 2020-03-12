Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek - Haberler
Muğla, Yerel

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek Türk çam balının yüzde 90'ının üretildiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin üretiminin arttırılması amacıyla kooperatiflere destek veriyor.

12.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Türk çam balının yüzde 90'ının üretildiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin üretiminin arttırılması amacıyla kooperatiflere destek veriyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin geliştirilmesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, tüketiciye doğru ürünün ulaştırılmasının sağlanması ve Muğla çam balının tanınırlığının arttırılması amacıyla Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı.

Büyükşehirden Kooperatife malzeme desteği yapıldı

Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzalayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı alınarak kooperatifin kullanımına tahsis etti.

Üreticiden tüketiciye katkısız bal

Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Benzer "Kooperatifimiz bölgemizdeki arıcılarımız tarafından kurulmuştur. 1972 yılından bu yana üreticilerimiz ürettiği bal ve bal ürünlerini satın alıp paketleyip satışa sunuyoruz. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla bu görevi yerine getirdik. Muğla Büyükşehir Belediyemiz kooperatifimize üretimimizde kalitemizi arttırmak için çok büyük bir destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı verdi. Bizde bu sayede üreticiden tüketiciye katkısız ürün sunuyoruz. Bu destekten dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bir turizm kenti olan ve aynı zamanda verimli toprakları ile bir tarım kenti olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kooperatiflerle güç birliği yaparak Muğla'da marka değeri yüksek ürünler üreteceklerini, kıyısal ve kırsal Muğla'nın birlikte kazanacağını söyledi. Başkan Gürün; "Muğlamızda nüfusun yüzde 60'ı kırsalda yaşamaktadır. Bilinenin aksine Muğla sadece turizm kenti değil aynı zamanda başat ürünleri ile bir tarım ve hayvancılık kentidir. Yüzde 68 orman varlığı ve arıcıları ile dünya çam balının yüzde 80'ini karşılayan Muğla'da kooperatiflerimize destek olarak balımızın marka değerini arttırıyoruz. Üreticilerimizin yani Muğlamızın kazanması için arıcılıkla uğraşan kooperatiflerimize malzeme desteği sağlıyor, ürettikleri üründen daha fazla gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Muğla markamızı oluşturarak önce büyük bir saha olan kıyısal Muğlamızda sonra tüm Türkiye'de ürünlerimizin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız" dedi.

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Berkay Şahin Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den 'Bal kooperatiflerine' destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:24:22. #1.14#