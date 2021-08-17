BÜYÜKŞEHİR'DEN AYDIN'IN KÜLTÜR VARLIKLARINA BÜYÜK DESTEK

Aydin Büyüksehir Belediyesi kentin kültür varliklarinin gün yüzüne çikarilmasi, korunmasi ve turizme kazandirilmasi için ihtiyaç duyulan her konuda yapilan çalismalara destekte bulunuyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi kentin kültür varliklarinin gün yüzüne çikarilmasi, korunmasi ve turizme kazandirilmasi için ihtiyaç duyulan her konuda yapilan çalismalara destekte bulunuyor.

Dünyaca taninan antik kentleri ile Ege'nin kültür merkezi olan Aydin'da Büyüksehir Belediyesi; Nysa Antik Kenti, Tralleis Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Çakibeyli Küçüktepe Höyügü, Kusadasi Anaia, Çine Tepecik Höyügü ve Magnesia Antik Kenti kazi ve restorasyon çalismalarina son iki yilda 1 milyon 853 bin TL destek sagladi.

Büyüksehir Belediyesi mali destegin yaninda; ayni yardimlarla birlikte kazi alanlarinda sikça ihtiyaç duyulan agir is makinasi desteginde de bulunuyor.

Baskan Çerçioglu: 1 milyon 853 bin TL destekte bulunduk

Kültür varliklarinin ayaga kalkmasi için desteklerde bulunduklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Aydin'in bereketli topraklari geçmisten bu yana, yüzyillardir medeniyetlere ev sahipligi yapmistir. Bizlerde geçmisimize sahip çikiyoruz ve kazi çalismalarina destekte bulunuyoruz. Son iki yilda 1 milyon 853 bin TL destekte bulunduk. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Bu desteklerle inaniyoruz ki Aydin sadece yaz aylarinda deniz turizmi için degil, kültür turizmi için daha fazla tercih edilen bir kent olacak. " dedi.

Kaynak: Habermetre