Büyükşehir'den Atatürk Caddesi'nde Aydınlatma Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla birlikte trafik ve yaya güvenliği sağlandı.

17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmayla trafik ve yaya güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulundu. Soma'ya ziyarette bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve Soma Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemelere bulundu. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler