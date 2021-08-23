BÜYÜKŞEHİR'DEN AŞURE İKRAMI
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BÜYÜKŞEHİR'DEN AŞURE İKRAMI

BÜYÜKŞEHİR'DEN AŞURE İKRAMI
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı sebebiyle Hamamyolu'nda aşure ikramında bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı sebebiyle Hamamyolu'nda aşure ikramında bulundu.

Savaşmanın haram kılındığı, barış ayı olarak nitelenen Muharrem ayında Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleşen aşure dağıtımını bu yıl Hamamyolu'nda Çarşı Camii yanında gerçekleştirdi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure, öğle namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi. Kurulan dağıtım noktasından aldıkları aşureleri tadan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, barışı ve dostluğu hatırlatan ikram için şükran duyduklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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