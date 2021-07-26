Büyükşehir'den asfalt seferberliği
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Büyükşehir'den asfalt seferberliği

Büyükşehir'den asfalt seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları doğrultusunda şehrin ulaşım ağını vatandaşlar için hem güvenli hem de trafik yoğunluğundan arındırılmış bir hale getiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları doğrultusunda şehrin ulaşım ağını vatandaşlar için hem güvenli hem de trafik yoğunluğundan arındırılmış bir hale getiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2020-2021 asfalt sezonu kapsamında "Yol Medeniyettir" düsturundan hareket ederek, pandemi koşullarını fırsata çevirdi. Kenti karış karış inceleyen ekipler, toplamda 175 bin 210 ton asfalt ile yol bakım onarım işlemi gerçekleştirirken, 110 kilometrelik yol için de sıcak asfalt serimi yaptı. Ayrıca hizmete alınan 300 kilometrelik sathi kaplama yol sayesinde de kent merkezine uzak alanların ulaşım problemleri kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışmalarının nihayete ermesinin ardından ilgili muhitlere ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin yapılan hizmet hakkındaki görüşlerini alırken bölgedeki eksiklikleri de birinci elden öğrenerek mesaisinin verimli geçmesini sağlıyor.

Sanayi damarı kuvvetli bir kent niteliği taşıması dolayısıyla sürekli büyüyen ve gelişen Gaziantep'in alt yapıda ve üst yapıda yaşayacağı olası sıkıntıların önüne geçmek adına her fırsatta vatandaşla buluşan Başkan Fatma Şahin, yurttaşlık bilinciyle hareket eden her bireyin eleştirilerini dikkate alarak kentin inşasında pay sahibi olmaları için şehri karış karış gezmeyi sürdürüyor. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den asfalt seferberliği
Büyükşehir'den asfalt seferberliği
Büyükşehir'den asfalt seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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