Büyükşehir'den arsa ihalesi

24.09.2019 14:14

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şeker ve Erkilet Mahallelerinde yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Şeker ve Erkilet Mahallesi'nde yer alan toplam 27 arsa düzenlenecek olan ihalelerle satışa sunulacak.



Büyükşehir Belediyesi Şeker Mahallesi'nde bulunan 23 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsası ile Erkilet Mahallesi'nde bulunan 1 adet ticaret alanı arsasının satışı için 16 Ekim Çarşamba günü saat 14.10'da ihale yapacak. Arsaların muhammen bedelleri 2 milyon 500 bin TL ile 5 milyon lira arasında değişiyor.



Büyükşehir Belediyesi yine 16 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te ise Erkilet Mahallesi'ndeki üç adet konut alanı arsası için ihale yapacak. Arsalar, 1 milyon 500 bin TL muhammen bedeller üzerinden satışa sunulacak. Her iki ihaleye katılmak isteyenler ihalenin yapılacağı tarih olan 16 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA