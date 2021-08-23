BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle çiftçinin dar gün dostu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, önemli bir tarım projesine daha start verdi.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle çiftçinin dar gün dostu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, önemli bir tarım projesine daha start verdi. Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde imzalanan protokolle Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için damızlık ana arı üretimi yapılacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarım ve hayvancılık sektörlerine 7 yılda yeni bir ivme kazandıran Erzurum Büyükşehir Belediyemiz kent ve bölgemiz için son derece önemli olan yeni bir projeyi daha başlattı. Damızlık ana arı üretimiyle inşallah arıcılık sektöründe Erzurum iç ve dış pazarda önemli bir kavşak noktası olacak" dedi. Genel Sekreter Aynalı, şöyle devam etti: "Erzurum ilimizde arıcılığın gelişimi için eğitim çalışmaları sonrası 1000 arıcımıza lojistik destek sağlamıştık. Bugün de Damızlık Ana Arı Üretim Projesi ile sektöre bambaşka bir boyut kazandıracağız. Şöyle ki projemizle ana arı üretimine katkıda bulunarak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, bölgede geniş bir üretim ağı oluşturacağız. Projemizle birlikte kaliteli damızlık ana arı kullanımı ile koloni başına verimin yüzde 30-40 arttırılması da hedeflenmektedir. Böylelikle arıcılıkla uğraşan çiftçi sayımız hem artacak hem de Erzurum arıcılığın gelişiminde bölgemizin üretim merkezi olacak. "

Kaynak: Habermetre