BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle çiftçinin dar gün dostu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, önemli bir tarım projesine daha start verdi.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik geliştirdiği projelerle çiftçinin dar gün dostu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, önemli bir tarım projesine daha start verdi. Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde imzalanan protokolle Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için damızlık ana arı üretimi yapılacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarım ve hayvancılık sektörlerine 7 yılda yeni bir ivme kazandıran Erzurum Büyükşehir Belediyemiz kent ve bölgemiz için son derece önemli olan yeni bir projeyi daha başlattı. Damızlık ana arı üretimiyle inşallah arıcılık sektöründe Erzurum iç ve dış pazarda önemli bir kavşak noktası olacak" dedi. Genel Sekreter Aynalı, şöyle devam etti: "Erzurum ilimizde arıcılığın gelişimi için eğitim çalışmaları sonrası 1000 arıcımıza lojistik destek sağlamıştık. Bugün de Damızlık Ana Arı Üretim Projesi ile sektöre bambaşka bir boyut kazandıracağız. Şöyle ki projemizle ana arı üretimine katkıda bulunarak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, bölgede geniş bir üretim ağı oluşturacağız. Projemizle birlikte kaliteli damızlık ana arı kullanımı ile koloni başına verimin yüzde 30-40 arttırılması da hedeflenmektedir. Böylelikle arıcılıkla uğraşan çiftçi sayımız hem artacak hem de Erzurum arıcılığın gelişiminde bölgemizin üretim merkezi olacak. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 21:36:42. #1.14#

title