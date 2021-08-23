Erzurum'da "Damızlık Ana Arı Üretim" projesinin protokolü imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında "Damızlık Ana Arı Üretim" projesinin protokolü için imza töreni düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında "Damızlık Ana Arı Üretim" projesinin protokolü için imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreteri Zafer Aynalı, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir ivme kazandırdıklarını belirtti.

Erzurum'da arıcılığın gelişimi için eğitim çalışmaları sonrası 1000 arıcıya lojistik destek sağladıklarını hatırlatan Aynalı, şu ifadeleri kullandı:

"Damızlık ana arı üretimiyle inşallah arıcılık sektöründe Erzurum iç ve dış pazarda önemli bir kavşak noktası olacak. Bugün de 'Damızlık Ana Arı Üretim Projesi' ile sektöre bambaşka bir boyut kazandıracağız. Şöyle ki projemizle ana arı üretimine katkıda bulunarak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırıp, bölgede geniş bir üretim ağı oluşturacağız. Projemizle birlikte kaliteli damızlık ana arı kullanımı ile koloni başına verimin yüzde 30-40 arttırılması da hedeflenmektedir."

Aynalı, gerçekleştirilen proje ile hem arıcılıkla uğraşan çiftçi sayısının artacağını hem de Erzurum'un arıcılığının gelişiminde bölgenin üretim merkezi olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya