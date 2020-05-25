Büyükşehir'den arıcılığa destek
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Büyükşehir'den arıcılığa destek

Kırsalda istihdam alanlarını büyütmeyi ve üreticilere ek gelir sağlamayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerinin daha ekonomik, bilinçli ve bilimsel yapılabilmesi amacıyla Balıkesirli arıcılara özgü arıcılık takvimi hazırlattı.

Büyükşehir'den arıcılığa destek
25.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:31

Kırsalda istihdam alanlarını büyütmeyi ve üreticilere ek gelir sağlamayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerinin daha ekonomik, bilinçli ve bilimsel yapılabilmesi amacıyla Balıkesirli arıcılara özgü arıcılık takvimi hazırlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılıkla uğraşan üreticilere destek olmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yerli üreticileri destekleyen, kırsal kalkınmayı önceleyerek gelir getirici faaliyetleri artıracak projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca üreticilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

102 bin üreticiye kovan altlığı dağıtıldı

2017 yılında Kabakdere Mahallesi'nde, Türkiye'ye örnek olacak Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri'ni kurarak Türkiye'nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bin 102 arı üreticisine kovan altlığı dağıtarak bal kalitesini yükselten belediye, yıllardır uygulamalı sertifikalı arı yetiştiriciliği kursları düzenleyerek bilinçli arı üreticisi sayısını artırmak için çalışıyor.

Rehber niteliğinde arıcılık takvimi

Arıcılık faaliyetlerinin daha ekonomik, bilinçli ve bilimsel yapılabilmesi amacıyla Balıkesirli arıcılara özgü arıcılık takvimi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, önümüzdeki günlerde ilgili kurumlara ve Balıkesir Arıcılar Birliği'ne kayıtlı arıcılara takvimin dağıtımını yapacak. 12 ay boyunca arıcılık faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı takvimde ayrıca ana arı ve arı ürünlerinin hangi mevsimde ne şekilde üretildiği, beslenme ve bakım işlerinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Söz konusu takvim aynı zamanda mesleğe yeni başlayacak olanlara da bir rehber niteliği taşıyor.

"Üreticilerimiz, ürettiğinin karşılığını alsın istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün, bölgeye ait her değerin kıymetini bildiklerini, bu nedenle üreticilere her türlü desteği vermek için gayret ettiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Üreticilerimizin üretmeye devam etmeleri için canla başla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülke, bu şehir ürettikçe ve üreticilerimiz var oldukça kazanacak, geleceğe güvenle bakacak. Üreticilerimiz üretsin, ürettiğinin karşılığını alsın istiyoruz." açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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