Büyükşehir'den Ardıçlı TOKİ'ye Ulaşım Duyurusu - Haberler
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Büyükşehir'den Ardıçlı TOKİ'ye Ulaşım Duyurusu

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Büyükşehir'den Ardıçlı TOKİ'ye Ulaşım Duyurusu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ardıçlı TOKİ Konutları'na toplu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren Ardıçlı TOKİ- Hastane Bölgesi- Beyhekim Caddesi- Gülsarayı Sokak- Gülaçar Sokak- Şafak Caddesi- Ankebut Sokak- Abdullah Ulubay Sokak güzergahından...

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ardıçlı Toki Konutları'na toplu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren Ardıçlı TOKİ- Hastane Bölgesi- Beyhekim Caddesi- Gülsarayı Sokak- Gülaçar Sokak- Şafak Caddesi- Ankebut Sokak- Abdullah Ulubay Sokak güzergahından tramvaya aktaracak 61 No'lu "Ardıçlı TOKİ - Su Deposu Tramvay Hattı" hizmete başlayacaktır.

Hattın sefer saatleri ve güzergahı ATUS web sayfası ve belediyemizin Konya Mobil Uygulamasındaki Akıllı Ulaşım bölümünden takip edilebilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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