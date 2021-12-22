BÜYÜKŞEHİR'DEN ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile AKUT Trabzon il Temsilciliği arasında imzalanan Ortak Hizmet Projesi Protokolü doğrultusunda yürütülen ' Arama Kurtarma Eğitimi' tamamlandı. 4 ay süreyle gece ve gündüz şartlarında gerçekleştirilen eğitimlerde dere, dağ ve şehir merkezlerinde yapılacak kurtarma çalışmaları sırasında uygulanacak arama kurtarma yöntemleri, büyük bir disiplin içerisinde bireysel ve ekip halinde uygulandı. Eğitimler sonucunda 28 itfaiye personeline sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

ETKİN MÜDAHALE AMAÇLANIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "AKUT Trabzon İl Temsilciliği ile imzaladığımız Ortak Hizmet Projesi Protokolü kapsamında Arama Kurtarma Eğitimi gerçekleştirildi. 4 ay süreyle zor şartlar altında yapılan eğitimler sonucunda 28 personelimiz sertifika almaya hak kazandı. Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (İNSARAG) standardında yürütülen eğitimler neticesinde sertifika alan itfaiye personelimizin, Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında meydana gelmesi olası sel, heyelan, deprem gibi afetlere etkin müdahale edebilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması amaçlanmaktadır. Bu amaçla çıktığımız yolda ileri düzeyde eğitime ve ekipmana sahip bir itfaiye teşkilatı oluşturabilmek için eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız devam edecektir. Öte yandan Arama Kurtarma ekibimiz, yakın zamanda kentsel, doğal ve su altında aşamalarından oluşan gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

TARİH : 22. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet