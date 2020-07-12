Büyükşehir'den arabada sinema keyfi
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Büyükşehir'den arabada sinema keyfi

Büyükşehir'den arabada sinema keyfi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

12.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:24

Büyükşehir'den arabada sinema keyfi

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Korona virüs salgını süresince vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti verebilmek adına yoğun çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak 'Arabada Sinema' etkinliği düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından uzun süredir sinemaya gidemeyen vatandaşlara moral olması için gerçekleştirilen 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.

Dev ekran kuruldu

Etkinlik kapsamında Yenimahalle'de bulunan İpekyolu Fuar Alanı'nda dev ekranlarda sinema sistemi kuruldu. Yaklaşık 200 aracın alındığı alanda, çevreye rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesi, radyo frekansıyla araç içinden dinlendi. Sinema izlemek için alana gelenlere patlamış mısır ve meşrubat ikram edildi. Trabzonlular, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı ve Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü" filmini seyretmenin keyfini çıkardı. Ailesiyle birlikte arabada sinema keyfi yapan vatandaşlar, salgın nedeniyle aylardır sinemaya gidememenin eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sinema etkinliğini duyunca çok sevindiklerini belirten Trabzon halkı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır sinemaya gidemiyorduk. Bu farklı etkinlik bizim için güzel bir nostalji oldu" ifadelerini kullandılar.

Hayatını konu alıyor

'Cep Herkülü Naim' filmi, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 altın madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

Büyükşehir'den arabada sinema keyfi

Kaynak: İHA

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