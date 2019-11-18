Büyükşehir'den anlamlı program

18.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara yönelik Hatıra Ormanı oluşturdu. Abdurrahman Gazi Türbesi'nde oluşturulan Hatıra Ormanı'nda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in eşi Gülay Sekmen'in de katıldığı törende bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, 25 Kasım'ın önemine vurgu yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak 25 Kasım'ın taşıdığı anlam ve öneme binaen Erzurum'da kadınlarımız için çok özel bir etkinliğe imza atmak istedik. Burada oluşturduğumuz hatıra ormanını, kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadeleye atfedecek ve bu şiddetin ortadan kaldırılması yönündeki umutlarımızı inşallah bu ormanla birlikte yeşerteceğiz" dedi. "Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan üç kız kardeş, sırf siyasal özgürlük istedikleri için 25 Kasım 1960 tarihinde vahşice öldürülür. Olay her ne kadar trafik kazasıymış gibi gösterilmek istense de, işlenen bu vahşi cinayetlerin sebebi çok açıktır. Aradan 21 yıl geçtikten sonra Dominik Cumhuriyeti'nde toplanan kadın kuruluşları 25 Kasım gününün kadın dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verir" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birleşmiş milletler genel kurulu da, 1999 yılında aldığı bir kararla 25 Kasım'ı "kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası mücadele günü" olarak kabul eder. O tarihten bu zamana kadar 25 Kasım tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu günün önemine binaen kurduğumuz bu özel hatıra ormanına Hep birlikte ağaç dikecek ve bu yönde bir toplumsal bilinç oluşmasına inşallah hep birlikte katkıda bulunmuş olacağız. Tabi önemli olan ve hepimizin arzuladığı şey; kadınların hiçbir zaman şiddete maruz kalmamasıdır... Fakat ne yazık ki bizim ülkemizde de kadına şiddet olayları göze çarpmakta, kadınlarımız kimi zaman fiziksel, kimi zaman da sosyal şiddetle karşılaşabilmektedir. Ancak şu bir hakikat ki; Türk milleti olarak bu sorunun üstesinden belki de en kolay gelecek olan da yine bizleriz... Çünkü bizde kadın sadece karşı bir cins değil, aynı zamanda bir ana, aynı zamanda bir eş, aynı zamanda kız kardeştir... Bizde kadın nimettir, candır, canandır, yoldaştır, sırdaştır... Dolayısıyla kadın, dünya dediğimiz bu karmaşık yolda bize refakat eden en kıymetli arkadaştır... Bu manada kadınlarımız için özel bir hatıra ormanı oluşturulması talimatını bizzat veren çok kıymetli Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendiye huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum." Konuşmaların ardından binlerce fidan toprakla buluşturuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA