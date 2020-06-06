Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje
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Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje

Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete girdi Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete girdi.

06.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:27

Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje

Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete girdi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete girdi. Tesis ile günlük 50 ton atık düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek.

Türkiye'nin en çevreci ve en temiz belediyesi unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, iki ilçede daha vahşi depolamaya son veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir süre önce hayata geçirdiği Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesini tamamlayarak anlamlı bir günde hizmete aldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete giren tesis ile Buldan ve Güney ilçeleri ile bağlı mahallelerinden toplanacak günlük 50 ton evsel katı atık vahşi depolanmadan düzenli depolama sahasında bertaraf edilecek. Buldan ve Güney ilçelerinden toplanarak yaklaşık 7.000 metrekare büyüklüğündeki tesise getirilen evsel katı atıklar buradan özel dizayn edilmiş tırlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak.

Riskler ortadan kaldırılacak

Katı atıklar daha sonra nakledildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile bugüne kadar katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan tüm riskler de ortadan kalkacak.

Ekonomiye katkı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Babadağ ve Sarayköy ilçelerinin ardından Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son verdiklerini söyledi. Düzenli depolama ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına olan olumsuzluklarını gidermenin yanında ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, tesisin anlamlı bir günde hizmete girmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Çevre yatırımlarının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Türkiye'nin 'en çevreci', 'en sağlıklı' ve 'en temiz' kenti unvanını taşımanın verdiği gururla çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" dedi.

Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje

Kaynak: İHA

Manşet

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