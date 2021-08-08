Büyükşehir'den amfibi araç ile daha etkili vektör mücadelesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için vektör mücadelesi hizmetine devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için vektör mücadelesi hizmetine devam ediyor. Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva döneminde yapılacak çalışmalarda kullanılan amfibi araç ile daha hızlı ve etkili hizmet sunuluyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ZARARLILARLA MÜCADELE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivrisinekle mücadele ekipleri, ilkbahar mevsiminde başlayan larva mücadelesi çalışmasına 12 ilçede devam ediyor. Mücadele, başta sivrisinek olmak üzere hastalıkların yayılmasına aracılık eden zararlıların üreme alanlarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Halk sağlığının korunması önceliği ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesinde en az kimyasal uygulayarak başarı sağlamak hedefleniyor.

AMFİBİ ARAÇLARLA SİVRİSİNEKLE MÜCADELE

Sivrisineklerin başlıca üreme noktaları olan bataklık, sazlık, göl, göletler ile akarsuların çeper ve uç kısımlarındaki balçıklaşmalar, müdahale edilmesi gereken noktaların başında geliyor. Bununla birlikte yine sivrisinek mücadelesi için önemli üreme kaynakları olan kanal ve kanaletlerin dik kısımları ile dip çamurları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi gereken alanlardan. Bahse konu alanlar standart araç ve ekipmanlar ya da insan gücü ile müdahaleye olanak sağlamamakta. Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olan sivrisinekle mücadele konusunda yıllardan beri kullandığı amfibi araçlarla daha verimli ve etkin bir uygulama gerçekleştiriyor. Dağlık arazi, su, bataklık ve karlı alanlarda tüm engelleri kolaylıkla geçebilen özel amfibi araç ile vektör mücadelesi ekipleri gerek sulak gerekse bataklık alanlarda çalışma yapabilme kabiliyeti kazanıyor.

ARAÇ HEM KARADA HEM DE SUDA KULLANILIYOR

Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen amfibi araç aynı zamanda ağırlık ve ebadının büyük olması ve yüksek hacimli tekerlek sistemi sayesinde dip çamurunu küreme özelliğine de sahip olduğu için, normal şartlarda ilaçlama çalışmalarına olumlu cevap vermeyen alanlarda da başarı imkanı sağlıyor. Araçtaki tekerlek basınç sistemi ön kabinden kontrol edilebiliyor. Bu sayede araç, gerektiğinde zor alanlardan çıkmak için veya yüzme kabiliyetini geliştirmek için kendiliğinden refleks oluşturabiliyor.

ZOR NOKTALARDA DAHA HIZLI İLAÇLAMA

Araç aynı zamanda güvenlik ve çalışma standartlarının artırılması için özel ekipman ve sistemlerle donatılarak zorlu şartlardaki ilaçlama çalışmalarına entegre edildi. Bu şekilde 3 kişilik standart araç ve donanıma sahip bir ekip ile 3 günlük çalışma gerektiren zorlu alanlar amfibi aracı sayesinde yarım iş gününde tamamlanabilecek.

Kaynak: Habermetre