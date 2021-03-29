Büyükşehir'den amatör spora 1 milyon liralık destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid 19 salgını ile beraber maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan amatör spor kulüplerini unutmadı ve destek için 1 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid 19 salgını ile beraber maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan amatör spor kulüplerini unutmadı ve destek için 1 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

Amatör sporun, bir ülkede sporun gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Karalar, "Sporun kalkınması ve gelişmesinin en büyük kanalı olan amatör spor dallarının faaliyetlerine, salgına yönelik önlemler alınarak devam etmesini önemsiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, olanaklar doğrultusunda amatör kulüplerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adana'mızda başarılı çalışmalara imza atan spor kulüplerine, eşitlik olgusu gözetilerek, branş ayrımı yapmadan destek vereceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı