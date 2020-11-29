Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ağaç bakım ve budama çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış mevsiminin yaklaşmasıyla ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış mevsiminin yaklaşmasıyla ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan özellikle ana yol güzergahlarında, yaya kaldırımlarında, görüşü engelleyen ve tehlike oluşturan ağaçların budanması ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Ağaçların devrilme tehlikesi olup olmadığı akustik tomografi yöntemi ile belirlenirken, budanan atıklar ise gübreye dönüştürülerek yeniden doğaya kazandırılıyor.

Açıklamada ayrıca şehrin bütün caddelerinde budama çalışmalarının süreceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan