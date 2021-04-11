Büyükşehir'den 900 bin sağlık çalışanına ücretsiz ulaşım desteği

Sakarya Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı Mart 2020'den itibaren ülkemizde etkisini gösteren Korona virüs salgınında canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Sakarya Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı Mart 2020'den itibaren ülkemizde etkisini gösteren Korona virüs salgınında canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği sağladı. Açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmamaları adına gerekli tüm çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce'nin hassasiyetle üzerinde durduğu korona virüs ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi, maske imalatı, ücretsiz maske dağıtımı, esnafa ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek gibi birçok çalışmayı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ise Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla salgın ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek sağladı. Bu kapsamda haftanın her günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gerçekleştiği günlerde 8 ayrı güzergahta 'H' hatları kurularak ilçelerde yaşayan sağlık çalışanları şehir merkezinde yer alan tüm özel ve devlet hastanelerine sağlık personellerinin ücretsiz bir şekilde taşınması sağlandı.

Ulaşım Dairesinden yapılan açıklamada, "Pandeminin ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli önlemleri almaya başladık. Sakarya Büyükşehir ve iştiraklerine ait otopark ve yol kenarı parklanma alanlarında sağlık çalışanlarına ücretsiz kullanım hakkı sağladık. Mart 2020'den bu yana toplamda 900 bin sağlık çalışanımıza ücretsiz biniş imkanı sağladık. Sağlık çalışanlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmamaları adına gerekli tüm çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı