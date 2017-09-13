Büyükşehir'den 841 Yıllık Zafere Anlamlı Tören

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Çivril İlçesi'nde 841 yıl önce yaşanan ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. 17 Eylül 2017 Pazar günü düzenlenecek tören, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan'ın zaferi ile sonuçlanan Miryokefalon Savaşı'nın 841. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 841 yıl önce yapılan Miryokefalon Savaşı'nın Anadolu'nun Türkleşmesi açısından da önemli bir yer teşkil ettiği ifade edilirken, anma töreninin 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.30'da Çivril ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılacak kortejle başlayacak törende, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları gösterisi sunacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının kahramanlık ve ağıt türkülerinin yer aldığı bir konser vereceği belirtilirken, tüm vatandaşların davetli olduğu törende çeşitli ikramlarda da bulunulacak. - Denizli