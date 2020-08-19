Büyükşehir'den "7 Eylül Kurtuluş Destanı" temalı şiir yarışması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasının başvuruları başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasının başvuruları başladı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından şiir yarışması düzenlenecek. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında "7 Eylül Kurtuluş Destanı" konusuyla düzenlenecek olan yarışmaya tüm 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, eserlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne 1 Eylül 2020 tarihine kadar elden ya da e posta yoluyla teslim edebilecek.

Seçici kurul değerlendirmelerinin ardından yarışma sonuçlarının 3-4 Eylül tarihlerinde açıklanacağı,kurul tarafından belirlenen ilk dört eser sahibine ödülleri, 7 Eylül 2020 pazartesi günü saat: 10.00 'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek törenle verileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA