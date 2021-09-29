Büyükşehirden 6. Kayseri ulaşım zirvesi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. geleneksel olarak çalıştay haline getirdiği Kayseri Ulaşım Zirvesi'ni 30 Eylül'de gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılacağı, Türkiye'nin farklı illerinden ulaşım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi isimlerin yer alacağı zirvede, toplu ulaşım tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Kayseri Ulaşım A.Ş. 2016 yılında başlattığı ve toplu ulaşımın yurt içerisindeki paydaşlarını bir araya getirdiği 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Altıncısı yapılacak olan Kayseri Ulaşım Zirvesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yapacağı zirvede, "Gelecekte Ulaşım ve Ulaşımın Yönetimi", "Ulaşımda Bilgi, Teknoloji ve Dönüşüm Yönetimi" ve "Zor Zamanlarda İşletici Olmak" konuları ele alınacak. Türkiye'nin farklı illerinden ulaşım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi isimlerin yer alacağı zirvede toplu ulaşım tüm yönleriyle değerlendirilecek. Ayrıca zirveye toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan geniş bir katılım bekleniyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 2016'da düzenlediği, Kayseri Ulaşım çalışanlarının farklı konularda bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları ilk organizasyonla başlayan Ulaşım Zirvesi, her yıl ulaşım konularındaki gelişmelerin de değerlendirildiği bir çalıştay haline geldi. Pandemi sonrası bu geleneğin tüm paydaşlarla yaşatılması ve paydaşların katılımına açılarak daha geniş bir kesime hitap etmesi amacıyla çalıştay bu yıl 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi'ne dönüştürüldü. - KAYSERİ

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