Büyükşehir'den 5 yıldızlı spor merkezi

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Stadyumu'nun altında yeni bir spor merkezi açıyor. Yapımında sona gelinen Atatürk ASFİM'de 5 yıldızlı konfor sunuluyor. 10 branşta kursların açılacağı çok amaçlı spor merkezi, ilerleyen günlerde ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesindeki yeni tesis, hizmete girmek için gün sayıyor. Atatürk ASFİM olarak 5 yıldızlı hizmetin sunulacağı Antalya Stadyumu altındaki ASFİM, 480 metrekare alan üzerinde 10 branşta hizmet verecek. Antalya Stadyumu otoparkından direk girişin bulunduğu Atatürk ASFİM'den engelliler ve parkinson hastaları da kolaylıkla yararlanabilecek.

"Hamilelere özel kurs"

Erkekler ve kadınlara farklı günlerde hizmet verecek Atatürk ASFİM, çok amaçlı spor merkezi özelliği taşıyor. Atatürk ASFİM'de; fitness, step aerobik, çocuk cimnastiği, kadınlar için reformer, kadınlar için self defance savunma eğitimi ve parkinson hastaları için egzersiz kursları uzman eğitmenler tarafından verilecek. Merkezde hamileler için özel reformer kursu da düzenlenecek.

"Çok yakında hizmette"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Atatürk ASFİM'in çok amaçlı bir spor merkezi olduğunu belirterek, "Diğer ASFİM'lerde olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak merkezde her türlü konfor düşünüldü. Merkezimiz büyük oranda tamamlandı. En kısa sürede hizmete açacağız" dedi. Özay, Atatürk ASFİM'e kayıtların ilerleyen günlerde abb spor hizmetleri internet adresinden online yapılacağını belirtti. - ANTALYA