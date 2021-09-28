Büyükşehir'den 4. Sınıflar İçin "Bisiklet Şehri Konya" Resim Yarışması

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul 4. sınıflara yönelik "Bisiklet Şehri Konya" temalı resim yarışması düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle aynı anda kutladıkları Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Konya'da da birçok etkinliğe imza attıklarını anımsatarak, bunlardan birisinin de 4'üncü sınıflara özel başlatılan resim yarışması olduğunu ifade etti.

"Bisiklet Şehri Konya" teması ile Konya'nın 31 ilçesinde bulunan tüm ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışma ile amaçlarının bisiklet konusunda farkındalık oluşturarak bisikleti sevdirmek olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Çocuklarımızın sınırsız hayal gücüyle birbirinden güzel resimlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Yarışma sonunda her ilçemizden ilk 3'e giren öğrencilerimize bisiklet ve kask hediye edeceğiz. Resimlerin en geç 24 Aralık tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Yeteneğine güvenen tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum. " diye konuştu.

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