Büyükşehir'den 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4. 000 lise ve dengi okul düzeyinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı vereceklerini müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4. 000 lise ve dengi okul düzeyinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı vereceklerini müjdeledi. 22. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kent genelinde sürdürdükleri öğrenim yardımını açıkladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Denizli'de ikamet eden 4 bin lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciye öğrenim yardımında bulunacağı belirtildi. Belirlenen şartlara uyan 4 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim desteği verilecek. Öğrenim yardımının Eylül-Haziran dönemini kapsayacağı ifade edilirken, geçen yıl 3 bin öğrenciyi kapsayan öğrenim yardımının bu yıl 4 bin kişiye yükseltildiği, toplam 4 milyon 800 bin TL desteğin bugüne kadarki en büyük öğrenim yardımı olduğuna dikkat çekildi. Öğrenim yardımı başvuru süreci ise önümüzdeki günlerde duyurulacak. "Eğitim olmazsa olmazımızdır" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar sürdürdükleri öğrenim yardımı desteğini bu yılda devam ettireceklerini ifade etti. Denizli'nin 19 ilçesindeki lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin söz konusu desteğe başvurabileceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, geçen yıl öğrenim yardımını pandemi sürecinde de devam ettirdiklerini hatırlatarak, yeni eğitim öğretim döneminin sağlıklı bir şekilde başlamasını temenni etti. Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız aldıkları eğitimle inşallah şehrimizi ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımızdır. Tüm imkanlarımızla eğitime olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. " . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre