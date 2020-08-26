Büyükşehir'den 4 ilçede güvenlik ve zabıta personeline ziyaret
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Büyükşehir'den 4 ilçede güvenlik ve zabıta personeline ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir'den 4 ilçede güvenlik ve zabıta personeline ziyaret
26.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:14

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret etti.

Daire Başkanı Duman ziyaretleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri ve zabıta personelleri ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında da denetim gerçekleştirdi. İlk olarak Saruhanlı'ya ziyarette bulunan Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı hizmet binasında görevli güvenlik personeli ve Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ardından Akhisar'a geçen Daire Başkanı Mustafa Duman, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Hizmet binasına ziyarette bulundu. Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve görevli güvenlik personelleri ziyaret edildi. Ardından Akhisar terminalinde görevli güvenlik personellerine denetiminde bulundu. Daire Başkanı Duman, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne de ziyarette bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Soma Hizmet binasına da ziyarette bulunuldu. Soma programında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri ile zabıta personellerine ziyaret edildi. Daire Başkanı Duman, son olarak Kırkağaç'ı ziyaret etti. Kırkağaç'ta Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Hizmet binası ile Kırkağaç terminallerinde görevli güvenlik personelleri de ziyaret edildi.

Kaynak: Bültenler

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