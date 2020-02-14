Büyükşehir'den 30 ilçede toplumsal cinsiyet eşitliği semineri

14.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:50

Kadına şiddetin önlenmesi konusunda etkin rol üstlenmeleri hedefiyle okul servisi, taksi ve toplu ulaşım aracı sürücülerine "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimleri veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in ilçelerinde de seminerler düzenliyor.

İlçelerdeki ilk seminer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından Foça'daki Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlendi. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" seminerine belediye meclisi üyeleri, muhtaralar ve ilçe halkı katıldı.

30 ilçede bilgilendirme çalışması

Toplantıya ev sahipliği yapan Foça Belediyesi Başkanı Fatih Gürbüz, ilçelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık gözetildiğini, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tam bir iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Seminere katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili farkındalık yaratılması için İzmir'in 30 ilçesinde eşgüdüm içinde çalışıldığını ve seminerlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler