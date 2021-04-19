Büyükşehir'den 30 Bin Metrekarelik peyzaj uygulaması
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Büyükşehir'den 30 Bin Metrekarelik peyzaj uygulaması

Büyükşehir'den 30 Bin Metrekarelik peyzaj uygulaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesi Muradiye-Menemen güzergâhında yer alan 30 bin metrekarelik refüjde peyzaj uygulamasına başladı.

Mevcut alanda, dolgu ve ağaçlandırma çalışmasının tamamladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, otomatik sulama çalışmasının ardından mevcut alanda çim tohumu atılarak, peyzaj uygulamasının tamamlanacağını ifade etti.

Kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla baharın güzelliğini Manisa'da yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi Muradiye- Menemen güzergâhındaki refüjde peyzaj uygulamasına başladı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda titizlikle yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte inceledi.

"Yemyeşil bir görünüm kazanacak"

Bakımsız görünümdeki alanın peyzaj uygulamasıyla yemyeşil bir görünüme kavuşacağını ifade eden Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Muradiye- Menemen güzergâhının sağ kuşağı çok atıl bir durumdaydı. Karaali Mahallesi'nde yer alan siteler bölgesine, mevcut alandan haşere geldiği yönünde vatandaşlarımızdan şikâyet geliyordu.Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla, mevcut alanda çalışmamıza başladık. Dolgumuzu yaparak, yol seviyesine getirdik. Ardından ağaçlandırma çalışması yaptık. Mevcut güzergâhta araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle tankerle sulama yapmak tehlikeli. Bu nedenle otomatik sulama çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde çim tohumumuzu atıp, peyzaj uygulamamızı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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