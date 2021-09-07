Büyükşehir'den 26.101 öğrenciye 4 milyonluk kırtasiye desteği
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Büyükşehir'den 26.101 öğrenciye 4 milyonluk kırtasiye desteği

Büyükşehir'den 26.101 öğrenciye 4 milyonluk kırtasiye desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir'den 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlamasıyla birlikte 26 bin 101 öğrenciye 4 milyon TL'lik kırtasiye yardımı yapıldı.

Her alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve hayatı kolaylaştıracak hizmetler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni başlayan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının gereklerini bir bir yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart Gıda desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 3 milyon 915 bin 150 TL'lik nakdi yardım sağlandı.

KIRTASİYE YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ayni, nakdi, gıda, süt kartı, giyim, eğitim, sağlık, evde bakım, afet ve diğer başlıklarda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ve öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımlarına pandemi sürecinde de devam etti.

NAKDİ YARDIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sisteminden faydalanıldı. Sistemde aktif sosyal yardım alan 26 bin 101 öğrenciye kırtasiye yardımı sağlandı. Toplamda ise 3 milyon 915 bin 150 TL'lik nakdi yardım verildi. 07 Eylül Salı günü(bugün) içerisinde su tanımlı nakit kartlara öğrenci başına 150 TL yatırılacak.

ÖĞRENCİ BELGELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle öğrencilerden öğrenim belgesi istemedi. Aktif sosyal yardım alan öğrencilerin pandemi nedeniyle oluşabilecek bulaşma riskini ortadan kaldırmak için öğrenim belgeleri Büyükşehir Belediyesince sistemden otomatik olarak alındı.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

İhtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteğiyle başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı. Büyükşehir'in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden vatandaşlar, sağlanan yardımlardan dolayı belediye yetkililerine memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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