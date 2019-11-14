Büyükşehir'den 250 arıcıya ilaç desteği!

14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:14

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından halk arasında "Arı biti" olarak bilinen Varroa Akarı'yla mücadele kapsamında 250 üreticiye 2 bin 580 adet ilaç yardımında bulunuldu.



Arıların ölümüne ve bal kalitesinin düşmesine neden olan Varroa Akarı'na karşı mücadeleye devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2 bin 580 adet arı biti ilacı dağıttı. Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca'ya 250 üyesine dağıtmak üzere arı biti ilacını teslim eden Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda Varroa hastalığına karşı arıcılara ilaç dağıttıklarını söyledi. Özsöyler, "Arıcılara Varroa Akarı hastalığına dönük eğitimin ardından ilaç veriyoruz. 2 bin 580 adet arı biti ilacını 250 üreticiye vererek üretime destek sağlayacağız. Bu tür çalışmalarla arı ölümlerini azaltmaya çalışıyoruz. Arıcılarımız daha önce toksitli ilaçlar kullanıyordu, bu zararlı maddeler bala karışıyor, insanlarda kanserojen etkisi yaratıyordu. Bu ilaçlarla hem insanlardaki kanserojen etkisini tamamen bitireceğiz hem de arı ölümlerini azaltacağız. Bu desteğin yanı sıra üreticilere dönük ağaç budama, hayvan beslemesi, koyun bakımı gibi eğitimlerimiz devam ediyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA