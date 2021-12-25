Büyükşehir'den 2021'de Altyapı İçin İstanbul-Kayseri Mesafesi Kadar Kazı

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları kapsamında bağlı kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği kazı talep miktarında ilk sırada yer alarak altyapı konusunda kazı şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kayıtlarına göre 2021 yılında 727, 29 bin metre kazı talebinde bulunarak kazı metrajında artış gösterdi.

HER GÜNE YAKLAŞIK 2 KM KAZI

Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise en az yaşatan Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek yenileme gerekse yeni hizmetler getirme amacıyla sürdürdüğü altyapı çalışmalarında, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Kayseri ve Civarı Elektrik Türk anonim Şirketi (KCETAŞ), Kayseri Gaz, Ulaşım A. Ş. gibi kurum ve kuruluşları ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı gibi birimleri aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini daha da yükseltmeye çalışıyor. Bu kapsamda altyapıyı güçlendirmek ve geliştirmek için gerçekleştirilen kazı talep miktarında her güne yaklaşık 2 kilometre kazı talebi düşüyor.

GEÇEN YILA KIYASLA İKİ KAT ARTIŞ

Kayseri'deki altyapı hizmetlerinin arttırılması amacıyla alınan kazı talep miktarında, verilen hizmetlerle doğru orantılı olarak bir önceki yıl verilerine kıyasla yaklaşık iki kat artış yaşandı. Buna göre 2020 yılında 380 bin metre kazı talebi oluşurken, 2021 yılında ise bu rakam ortalama 2 kat artış göstererek 727, 29 bin metreye yükseldi.

KASKİ KAZI TALEBİNDE İLK SIRADA

Kayseri'deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu Büyükşehir bünyesindeki kuruluş olan KASKİ, AYKOME'deki kazı talep miktarında toplam 342 bin metrelik kazı talebi ile gerek Büyükşehir kuruluşları, gerekse Kayseri'deki diğer kuruluşların kazı talep miktarını geride bırakarak ilk sırada yer aldı. KASKİ'yi 227 bin metre ile KCETAŞ ve 141 bin metre ile Kayseri gaz takip etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet