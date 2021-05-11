Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
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Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık

Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğa da bayramlık desteğinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğa da bayramlık desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kendilerine müracaatta bulunarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların bu isteklerini yerine getirdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ekiplerin adresleri tek tek dolaşarak teslim ettiği tekerlekli sandalyeler, vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, isteklerinin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içerisine dahil edilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi noktasında gerekli özveri ve çabayı göstermeye gayret ediyoruz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreterek toplumda eşit haklara sahip, üretken bireyler olmaları için görev ve sorumluluk üstlenmeliyiz. Bizlere başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını kısa sürede karşılayıp kendilerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Çocukları sevindirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 261 yetim çocuğu bayram öncesi sevindirdi. Ekipler, içinde 200 TL olan ve istedikleri yerden kıyafet alabilecekleri kartları ailelerine teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, öksüz ve yetim çocuklara bayram öncesi kıyafet desteği verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara içerisinde 200 TL olan ve istedikleri mağazadan alışveriş yapabilecekleri giyim kartlarını elden teslim etti.

Bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Sosyal belediyeciliği şehrimizin her yerinde uygulamak ve ihtiyaç desteği hisseden her bir vatandaşımıza dokunmak temel amacımız. Bayramların bayram olabilmesi için insanların mutlu, mesut olmaları gerekiyor. Peygamber Efendimizin, 'Bir yetimin başını okşamak sadakaların en büyüğüdür' demiştir. Yetim ve öksüz çocuklarımızın Ramazan Bayramı'nda yüzlerinin gülümsemesine vesile olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi. - SAMSUN

Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık
Büyükşehir'den 20 engelliye tekerlekli sandalye, 261 yetim çocuğu bayramlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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