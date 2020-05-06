Büyükşehir'den 20 bin aileye Ramazan yardımı

Büyükşehir'den 20 bin aileye Ramazan yardımı Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Büyükşehir'den 20 bin aileye Ramazan yardımı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesi, 20 bin aileye gıda paketi dağıtmaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği ihtiyaç sahibi aileleri bu yıl da yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye, içerisinde temel gıdaların bulunduğu ramazan paketi ulaştırıyor. Ramazan ayında tamamlanacak gıda paketlerinin dağıtımı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine götürülerek teslim ediliyor. Yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıdalarını karşılayacağı belirtilirken, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmasının da önüne geçeceği ifade ediliyor. Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği ramazan ayına girmenin bir kez daha mutluluğunu yaşadıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mübarek ayda yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine işaret etti.

"İnşallah sağlıklı ve güzel günlerde, yine aynı sofralarda buluşalım"

Her ramazanda yüz binlerce vatandaşla aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ancak bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında herkesin evinde kalması gerektiğini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için gıda paketleri hazırladık. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. İnşallah sağlıklı ve güzel günlerde, yine aynı sofralarda buluşup ramazanın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım. Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz gayret etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: İHA