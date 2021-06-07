Büyükşehir'den 2'Nci "Şifa Veren Ele Vefa Futbol Şöleni"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve tüm dünyada ciddi bir salgın olarak adlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID 19 pandemi sürecinde azim, özveri ve gayretle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik motivasyon etkinliklerine...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve tüm dünyada ciddi bir salgın olarak adlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID 19 pandemi sürecinde azim, özveri ve gayretle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik motivasyon etkinliklerine devam ediyor. Kocaelispor tarihinde ün yapmış futbolcularla geçen yıl ilk defa yapılan ve geleneksel hale gelen Şifa Veren Ele Vefa Futbol Şöleni'nin 2'incisi düzenlenecek.

DOSTLUK TEMASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına, güvenlik ve temizlik personeline motivasyon amaçlı spor etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, özellikle sağlık çalışanlarının aileleriyle birlikte sosyal etkileşimin ve dayanışmanın arttırılacağı aile ortamında gerçekleşecek. Etkinliğin dostluk temasında, şölen havasında geçmesi bekleniyor

EFSANE KARMA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından ilki geçen yıl yapılan etkinlik bu yıl 9 Haziran tarihinde Sanayi Mahallesi Doğal Çim Futbol Sahası'nda saat 20. 00'de organize edilecek. Futbol etkinliğinde Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanları ile Kocaelispor efsane futbolcularıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Habermetre