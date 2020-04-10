Büyükşehir'den 1500 aileye gıda yardımı Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye, 200 TL'lik gıda, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye, 200 TL'lik gıda, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulundu.

Bursa'da yaşayan ve aylık 2500 TL'nin altında geliri olan, kendi imkanlarıyla geçinemeyen, işini kaybeden vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Merkez ilçelerde her hafta 10 bin aileye düzenli olarak erzak, sebze-meyve ve hijyen maddeleri yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, aynı faaliyetleri ilçelerde de sürdürüyor. Koronavirüs sebebiyle daha da çetinleşen hayat şartlarını ihtiyaç sahipleri için kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da 1500 vatandaşa da aynı yardımları yaptı. İçerisinde 10 gün yetecek şekilde un, şeker, yağ ve kuru bakliyat, yemeklik sebzeler, meyve ve kişisel temizlik maddeleri bulunan paketler, belediyeye ait ekipler tarafından ilgili adreslere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, yardımlar için Bursa genelinde 180 bin başvurunun alındığını söyledi. Yapılan başvuruları 110 kişilik ekiple değerlendirdiklerini, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediyeden listeleriyle çelişen isimlerin elendiğini belirten Kaldırım, "Kalan isimler ilçe koordinatörleri vasıtasıyla tekrar muhtarlara iletiliyor. Burada yapılan son tetkiklerin ardından, gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik maddelerini ulaştırıyoruz. Bu hizmetlerde 100'ü aşkın personel ve 48 araç görev alıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA