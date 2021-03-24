Büyükşehir'den 15 yeni M plakası ihalesi
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Büyükşehir'den 15 yeni M plakası ihalesi

24.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:13
Büyükşehir'den 15 yeni M plakası ihalesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Korucuk Mahallesi'nde oluşturulacak yeni minibüs hattı için 15 adet 'M' plaka ihalesine çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Korucuk Mahallesi'nde oluşturulacak yeni minibüs hattı için 15 adet 'M' plaka ihalesine çıkıyor. 1 Nisan Perşembe günü açık teklif usulüne göre yapılacak ihale ile 3 güzergahta dönüşümlü olarak çalıştırılmak üzere 15 M plaka kiraya verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde hizmet veren minibüs hattı için 15 adet YENİ 'M' plaka ihalesine çıkacak. 1 Nisan Perşembe günü açık teklif usulüne göre gerçekleştirilecek ihale ile Korucuk - Ofis Garaj, Doruk/Baytur- Ofis Garaj ve Camili 2 - Ofis Garaj güzergahlarında dönüşümlü çalıştırılmak üzere 15 yeni plaka kiraya verilecek. Pandemi nedeniyle uyulması gereken kuralların gözetileceği ihale, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale 1 Nisan Perşembe günü yapılacak

Korucuk'ta hizmet vermeye başlayacak olan 15 adet plaka ihalesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " İhtiyaç doğrultusunda Korucuk bölgesindeki güzergahta çalıştırılmak üzere 15 adet yeni M plaka ihalesi 1 Nisan Perşembe günü saat 11.00'da yapılacak. Gerçekleştirilecek ihale sonucunda ise Korucuk - Ofis Garaj, Doruk/Baytur- Ofis Garaj ve Camili 2 - Ofis Garaj güzergahlarında yeni M plakalar vatandaşların hizmetine sunulacak. Kiralanacak hatlar için yapılacak ihale açık teklif usulünce gerçekleştirilecek" denildi. İhale şartnamelerinin Gelirler Şube Müdürlüğü'nden temin edilebileceği ve 31 Mart Çarşamba günü 12.30'a kadar evrakların teslim edilmesi gerektiği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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