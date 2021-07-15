Büyükşehir'den 15 Temmuz "Türkiye Geçilmez" Sergisi

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A. Ş., 15 Temmuz ruhunu tüm Kayseri'de yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A. Ş., 15 Temmuz ruhunu tüm Kayseri'de yaşatıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Kayseri Kalesi'nde '15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi' açıldı. Sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"DARBE GİRİŞİMİ YÜCE TÜRK MİLLETİNİN SARSILMAZ VATAN VE MİLLET AŞKIYLA PÜSKÜRTÜLDÜ"

Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, darbe girişiminin yüce Türk milletinin sarsılmaz vatan ve millet aşkıyla püskürtülmüş olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'nin meydanlara indiğini göğsünü vatana siper ettiğini canını, kanını verdiğini ancak istikbalini vermediğini dile getirdi. Kayseri'nin o gece cumhurbaşkanına, devletine, bayrağına, dinine, ezanına, milletine, değerlerine sahip çıktığını ifade eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"TÜRKİYE MEYDANLARA İNDİ, GÖĞSÜNÜ VATANA SİPER ETTİ, CANINI, KANINI VERDİ AMA İSTİKBALİNİ VERMEDİ"

"Kayseri'mizin güzel insanları Cumhuriyet meydanımızı doldurdu. Sokak ve caddeler daha çok hareketlendi. Cumhuriyet Meydanımız adeta hınca hınç doldu. Her zaman olduğu gibi milli mücadelede yerini alan, nasıl ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisemizde son sınıf öğrencilerinin tamamı şehit olup mezun veremediyse, o şuur içerisinde, nasıl ki Çanakkale'de 250 bin şehit verildiyse, halkımız, milletimiz Cumhuriyet Meydanı'na toplandı, cumhurbaşkanına, devletine, bayrağına, dinine, ezanına, milletine, değerlerine sahip çıktı. Darbe girişimi yüce Türk milletinin sarsılmaz vatan ve millet aşkıyla püskürtülmüş oldu. Ankara'da, İstanbul gibi şehirlerde köprüler bombalanıyor, özel hareket ve polis teşkilatımızın binaları bombalanıyor, en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyordu. Sözde asker, sözde üniformayı giymiş olan hainler tarafından. Teröristlerin milli iradeye kastettiği kanlı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye meydanlara indi, göğsünü vatana siper etti, canını, kanını verdi ama istikbalini vermedi. Hainlerin bu milletin imkanlarını, bu milletin kaynaklarını, bu milletin silahlarını, bu millete doğrulttuğu o kara gece Türkiye ve Kayseri demokrasi için ayaktaydı ve halen ayakta, halen nöbette. Bir ay boyunca milletimiz meydanlarına sahip çıktı, Kayseri'mizde 225 bin kişiyle meydanlarını doldurdu, bayrak, devletimiz, sayın cumhurbaşkanımız için Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu millet için varız dedi, halen nöbetlerimiz devam ediyor, halen uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü su uyur, düşman uyumaz, hain hiçbir zaman uyumaz. Onların ihanetlerine karşı biz uyanık olacağız, o ihanete hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. "

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hain FETÖ'cü darbe girişiminin milletin iradesine göz koyduğunu ve ardından dünyada görülmemiş bir bütün halinde mitingler düzenlendiğini vurgulayarak, milletin iradesine sahip çıktığını anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de "Kayseri meydanında 15 Temmuz gecesi şunu gördük. İnsanlarımızın hiçbirisi vatan, bayrak, din iman ve ülkemiz olduğunda siyasi parti ayrımı, etnik ayrımı, mezhep ayrımı gözetmedi. Kayseri meydanında 250 bin kişi olarak tek yürek olduk, bir olduk, beraber olduk" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise hiç kimsenin milli iradenin üzerinde olmadığını, her türlü ihanet karşısında aziz milleti her zaman olduğu gibi kahramanlığını, cesaretini bundan sonra da ortaya koyacağını belirtti. Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı, sergiyi protokol ilgiyle gezdi.

26 EL SANATI BRANŞINDA İCRA EDİLEN 47 ESER SERGİLENİYOR

15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi'nde 26 el sanatı branşında icra edilen 41 eser ile birlikte ve yine KAYMEK tarafından düzenlenen Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları ve Resim Yarışması'nda iki farklı kategoride dereceye giren 6 yarışmacının eserleri ile beraber toplam 47 eseri sergileniyor. Sergi için, Kağıt Rölyef, Maraş işi, Dekoratif El Sanatları, Boyutlu Çalışma, Filografi, Keçe, Hazır Giyim, Dövme Keçe, Kırkyama, El Nakışı, Kurdele Nakışı, Ev Tekstili, Cam Boyama, Yağlı Boya Resim, Kumaş Boyama, Tel Sarma, Hüsn-i Hat, Tezhip, Çini, Katı', Dekoratif Ahşap Boyama, İğne Oyası, Seramik Şekillendirme, Folyo Rölyef, Edirnekari Kalemişi ve Elde Dokuma branşlarında eserler hazırlandı.

Sergide, Malazgirt Savaşı'nı işleyen 4 adet, Miryokefalon Savaşı'nı işleyen 2 adet, Çanakkale Savaşları'nı işleyen 6 adet, Sakarya Meydan Muharebesi'ni işleyen 2 adet, Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesi'ni işleyen 7 adet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü işleyen 13 adet, kahramanlarımızı ve kahramanlıklarımızı genel olarak işleyen 7 adet eser de yer alacak.

Kaynak: Habermetre