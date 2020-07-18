Büyükşehir'den 15 Temmuz programı
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Büyükşehir'den 15 Temmuz programı

15 Temmuz'un öncesi ve sonrası Erzurum'da ele alındı.

Büyükşehir'den 15 Temmuz programı
18.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:38

15 Temmuz'un öncesi ve sonrası Erzurum'da ele alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz bu soysuzların arkasındakilerin 28 Şubat'ı, Gezi Olaylarını, 17 ve 25 Aralık yargı darbe girişimini tezgahlayanlar olduğunu da biliyoruz" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'u, düzenlediği programla ele aldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası" konulu programa Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Süleyman Özışık'ın yanı sıra Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da konuşmacı olarak katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Demokrasi tarihinin kara lekesi"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin "Aziz milletimizin gösterdiği direnç ve milli duruşu sayesinde sadece Türk demokrasi tarihine değil, aynı zamanda dünya demokrasi tarihine de geçen 15 Temmuz destanı, millet olarak vatan ve bayrak aşkımızı ortaya koyması açısından da kuşkusuz önemli bir eser olarak hatırlanacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, programda çok önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, "Hafızalarımızdaki tazeliğini daha dün gibi koruyan bu menfur ve barbarca girişim, Türk demokrasi tarihine kuşkusuz kara bir leke olarak geçti. Kaldı ki, bu millet darbelerle ilk kez tanışmadı, askeri müdahalelerle ilk kez karşılaşmadı. ve fakat şunun altını hususen çizmekte fayda var ki; yakın tarihimizde gerçekleşmiş ve geride kalmış olan hiçbir darbe de, bu kadar caniliğe ve barbarlığa sahne olmadı. Bu sebeple 15 Temmuz'da yaşananlar bir darbeden çok öte, aslında doğrudan doğruya Türkiye'yi işgal girişimiydi" diye konuştu.

Başkan Sekmen'den 15 Temmuz vurgusu

Başkan Sekmen, geçmişte demokrasinin defalarca kesintiye uğradığını hatırlatarak, "Hatta milletin meclisinin kapıları bile kapandı ama milli iradenin ifade bulduğu yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman bombalanmamıştı. Yine yakın tarihte siyasetçiler, bürokratlar ve cunta lisanıyla sağcılar ya da solcular gözaltında alındı, bunu da biliyoruz. Hatta ve hatta bu ülkede bir başbakan, bakan arkadaşıyla birlikte idam da edildi. Ama bu darbelerin hiçbirisinde milletin üzerine kurşun yağdırılmadı, tank namluları doğrultulmadı ve savaş uçakları kullanılmadı. Ama işte hain FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz'da gözünü öyle bir kararttı ki; dini değerlerini istismar etmek suretiyle kandırdığı ve de aldattığı masum insanların üzerine adeta ölüm kustu. Senelerce "himmet" diyerek, "hizmet" diyerek ve bize bizdenmiş gibi görünerek stratejik birçok kuruma kadar sızan bu soysuzlar, hainlikte öyle bir yarış verdi ki; "cemaat" kavramını dahi cinayetle eşdeğer görecek kadar canileşti" ifadelerini kullandı.

"Biz bu soysuzların kim olduğunu biliyoruz"

15 Temmuz'da milletin tüm evlatlarının sergilediği cesaret ve feraset sayesinde 15 Temmuz'un bugün "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak kutlandığını anlatan Sekmen, "FETÖ terör örgütünün aslında kim olduğunu, hangi akla ve amaca hizmet ettiğini artık hepimiz biliyoruz. Örgütün başında her ne kadar Pensilvanya'da yaşayan bir İblis bulunsa da, aslında bu şer yapılanmasının arkasında da kimlerin olduğunu da biliyoruz. Kimlerin kimlerle iş tuttuğunu FETÖ'cü hainlere hangi ülkelerin kucak açtığını, koruduğunu ve kolladığını da biliyoruz. Senelerce 'müttefik' edebiyatı yapan ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin hain terör örgütü FETÖ'yü nasıl desteklediğini de biliyoruz. ve biz bu soysuzların arkasındakilerin 28 Şubat'ı Gezi Olaylarını 17 ve 25 Aralık yargı darbe girişimini tezgahlayanlar olduğunu da biliyoruz" dedi.

Başkan Sekmen: "Başaramayacaklar"

Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle tamamladı: "Emperyalist güçler ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar! Bu millettin iman dolu göğsü var olduğu müddetçe, vatanı, bayrağı ve milleti için nefsinden ve nefesinden feragat edecek milyonlar bulunduğu müddetçe, yapamayacaklar. Bir daha bu milletin iradesine pranga vuramayacaklar. Bu milleti 2023, 2053 ve 2073 hedefinden saptıramayacaklar. Dolayısıyla niyazımız odur ki; Allah, bu millete bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın! Allah, birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin."

Programda daha sonra Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Süleyman Özışık'ın yanı sıra Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz öncesi ve sonrasını birbirinden çarpıcı bilgiler ve örneklerle konuklara aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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