Büyükşehir'den "15 Temmuz Futbol Turnuvası"

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi'nin destekleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ningirişimleri gerçekleşen turnuvaya takımlar büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan "15 Temmuz Futbol Turnuvası"na 10 takımdan 160 sporcu katıldı.

Oluşturulan iki gruptan çıkan takımların eleme usulü tek maçla finale kalmak için mücadele ettiği turnuvada; takımlar kıyasıya mücadele veriyor.14 Temmuz'a tamamlanması plannan turnvada dereceye girecek olan takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvanın bundan sonraki yıllarda da sürdürülmesi ve geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.

Ödüllerin Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama programında verileceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler