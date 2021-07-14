Büyükşehir'den 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti
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Büyükşehir'den 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti

Büyükşehir'den 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17. 00 itibariyle kendi bünyesine ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarda gece 02. 00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17. 00 itibariyle kendi bünyesine ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarda gece 02. 00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar bu saatlerde farklı noktalardan İzmit'e ve yine İzmit'ten belirlenen güzergahlara ücretsiz bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek.

Kaynak: Habermetre

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