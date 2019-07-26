Büyükşehir, Demokrasi Üniversitesi'nin yol çalışmalarını başlattı

Eğitime büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere'de yapılacak Demokrasi Üniversitesi yerleşkesindeki iç ve dış ulaşım yollarına ilk kazmayı vurdu.

Kente yeni bir üniversite kampüsünün kazandırılması için inşaat çalışmalarının önünü açan Büyükşehir Belediyesi,yerleşke imalat işinde çalışacak araçlarının bölgeye gidebilmesi için öncelikli olarak yolları açıyor. Eğitime destek çalışmaları kapsamında, kampüs alanına ulaşım sağlanm ası ve yerleşke içindeki yolların yapımı büyük bir hızla sürüyor. 12 metre genişliğinde ve toplam 2,5 kilometre uzunluğunda yapılan yolların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler