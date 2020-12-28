Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak

28.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:50
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 506 liraya yükseleceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 506 liraya yükseleceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2020 yılında şirket bünyesindeki bekar personelin en az 3 bin 310 lira, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 lira, evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 lira net maaş aldığını belirtti.

Büyükılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 lira, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 lira, evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 lira net maaş alacağını aktardı.

Belediye personelinin maddi ve manevi her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Allah'tır ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed, 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021'de ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu kaydetti.

KAYMEK AŞ bünyesinde 2 bin 39 personel istihdam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:54:00. #1.14#
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