Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı

Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsünü kazandı.

21.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:30

Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsünü kazandı. Asaletini alan personeli tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çiçeği burnunda memurlardan 'kendilerine hedef koymalarını ve bu hedef doğrultusunda' görevlerinde canla-başla çalışmalarını istedi.

Bursa halkının huzur ve süküneti için gece gündüz demeden 7/24 özveriyle çalışan zabıta ve itfaiye aday memurları, Başkan Aktaş'ın da katıldığı törenle yemin etti. Devlet Personel Başkanlığı'nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadrolara, 48'i zabıta, 3'ü de itfaiye olmak üzere 51 kişi atandı. Aynı atamalar kapsamında, 1 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 kişi de hizmetli olarak istihdam edildi. 2019 yılı içerisinde göreve başlayan 53 aday memurun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 54. maddesi gereğince 20 Mayıs 2020 tarihinde asalet tasdik işlemleri yapıldı. Aday memurların yemin töreni, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 'yemin törenine katılarak' aday memurların asalet sevincine ortak oldu. Alınan sorumluluğun hem Bursa hem de personel açısından hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, "Zor bir sorumluluk aldınız. Allah, yardımcınız olsun. Siz kurumumuzun kolluk kuvvetisiniz. Şehrin esenliğini sağlama yönünde, genel düzeni bozmaya çalışanlara karşı trafikte, caddede, sokakta, pazarda ve daha birçok alanda müdahale etme yetkiniz var. Kendinizi geliştirin. Belirlediğiniz hedeflere ulaşma anlamında çaba sarfedin. Hırsla birlikte hayalleriniz varsa, buna dair niyetiniz bulunuyorsa, başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok" dedi.

Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Büyükşehir'de 'yemin' heyecanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:31:11. #1.15#
title