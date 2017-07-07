Büyükşehir'de Transfer Harekatı Başladı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Süper Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon takımda yer alan genç şutör gard ve oyun kurucu Doğukan Şanlı ve son olarak Türk Telekom forması giyen kısa forvet Mehmet Özdoğan ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.



Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dinamik bir takım kurmak istediklerini ve transferlere bu hedef doğrultusunda başladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Akgün Altuğ, transferlerin devam edeceğini aktardı.



Yeni Yönetim Kurulu'nun oluşmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Akgün Altuğ, "Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun da yer aldığı basın toplantısında anlaştığımız oyuncular olduğunu fakat tam olarak mutabakat sağlamadan açıklamayacağımızı belirtmiştik. Bugün ise ilk transferlerimizi açıklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızda iki yıl forma giyen, Galatasaray forması altında Eurocup şampiyonluğu yaşamış, 1995 doğumlu genç oyuncu Doğukan Şanlı ve geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da başarılı bir sezonu geride bırakan Mehmet Özdoğan'ı renklerimize bağladık. Her iki oyuncunun da takımımıza çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Transflerimize bütçemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda devam ederek takm oyununun ön planda olduğu, dinamik bir takım kurmak için çalışacağız. İki oyuncumuza da kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA