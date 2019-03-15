Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.
Kaynak: Dunya.com