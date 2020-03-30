Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.

30.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:23
Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU'da çalışan bin 165 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Hizmet Binası'nda imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı. Sözleşmeyle işçi personele, ilk yıl ücretlerde %8 + 8 olmak üzere yıllık %16 artış verildi. Ayrıca sosyal haklarda da aynı oranda artış sağlandı.+

BİN 165 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Hizmet-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 680, İSU'da ise 485 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli sayılacak sözleşme 3 yıllığına yürürlüğe konuldu.

İLK YIL YÜZDE 16 ARTIŞ ORANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü'ndeki toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların ücretlerine 1. yıl için yüzde 16, 2. ve 3. yıllarda ise enflasyon değeri baz alınacak şekilde zam yapılacağı belirtildi. Sosyal yardımlara da aynı oranda artış yapılacağı bilgisi verildi.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL SONUÇLAR VERMESİNİ DİLİYORUM"

Zam ile ilgili açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın, "Yapılan çalışmalar sonucu Belediye Başkanlığımıza bağlı ve İSU'da çalışan bin 165 işçimizin 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşmesini imzaladık. Sözleşmemizin hepimiz için ve emekçi kardeşlerim için güzel sonuçlar vermesini diliyorum" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Sözleşme sonrası konuşan Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, "Koronavirüs salgınından dolayı toplu iş sözleşmelerinin her aşamasının dondurulduğu bu günlerde, çalışanlarımızı ve bizleri sevindiren anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ilimize yapmış olduğu önemli ve başarılı çalışmaların yanı sıra çalışanlara verdiği sözü tutarak öncelikle KHK kapsamında Belde A.Ş'de çalışan 5000 işçimize seçimden önce verdiği 630 TL zam sözünü yerine getirdi. Bugünde kadrolu işçi arkadaşlarımıza böylesi hassas bir ortamda yüzde 16 zam yaparak emek dostu ve işçilerin hamisi olduğunu göstermiş oldu. Kendisine tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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