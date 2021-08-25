Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci
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Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında varılan mutabakatla işçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında varılan mutabakatla işçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşme törenine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Özgüven-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, diğer yetkililer ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Başkan Sekmen, törende yaptığı konuşmada, emek ve alın terinin önemine vurgu yaptı. Sekmen, "Bir husus var ki; onu asla inkar edemez ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki; içinde emek var, gayret var. İçinde güç var, kuvvet var. İçinde hulusi niyetle çarpan kalpler var, samimiyet var, şükür var, hareket var, bereket var. Biz gerçekten çok şanslı bir yönetimiz. Çünkü gerek kurum içerisinde ve gerekse dışında, emekleriyle ve özverileriyle karıncaları bile kıskandıran çalışanlarımız var, kardeşlerimiz var" dedi.

İşçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı

Başkan Mehmet Sekmen, zamla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hizmet-İş ve Kariyer A.Ş., Özgüvensen ve Kariyer A.Ş. arasında varılan mutabakatla 2735 işçi kardeşlerimizin maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapma kararı aldık. Hayırlı olsun. Yevmiyelere yaptığımız zam yüzde 13.2, sorumluluk zammı, iyileştirmeler ve tüm sosyal haklarla beraber hamdolsun yüzde 14.2'lik bir artış sağladık. Bizler işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin her şeyin ötesinde olduğunu telakki ederek zam oranını bu noktaya getirdik. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" diye konuştu. - ERZURUM

Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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