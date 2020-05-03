Büyükşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü
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Büyükşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü

Büyükşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü
03.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:59

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 günlük süreçte sahada 24 saat mesai yapan birimlerini harekete geçirerek kent merkezinde yoğun bir mesai içerisine girdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 günlük süreçte sahada 24 saat mesai yapan birimlerini harekete geçirerek kent merkezinde yoğun bir mesai içerisine girdi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sınırlanan sosyal hayatı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yönlendirmesi ile hizmette avantaja dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehir içi ve kırsal yolların bakımını yaparken diğer yandan da yol çizgilerini ve trafik işaret boyalarını yeniliyor.

Büyükşehir ekipleri, ağır kış şartları nedeniyle zarar gören yol çizgilerini yenileme çalışması yapıyor. Kaldırım ve refüjlerde bulunan bordür taşlarını da sarı-beyaz renklere boyayan ekipler, ayrıca yaya geçidi ve kavşaklardaki işaret çizgilerini de yeniliyor.

İşaret boyalarının araç kullanıcılarının trafikte doğru yönlendirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için büyük önem taşıyan çalışma kapsamında ana arterlerde 15'i aşkın yaya geçidindeki eskimiş yer çizgilerini yenilerek halkın hizmetine sunuldu.

Ekipler dur durak bilmedi

Yoğun bir tempoda bir yandan yol bakım ve onarım, parke, bordür ve kaldırım mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haliliye İlçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında Yeşildirek Köprülü Kavşağında asfalt bakım onarım çalışması yaptı. Trafik akışının durmasını fırsat bilen ekipler aynı gece asfaltı sökülen ana arteri sahura kadar asfaltlayarak tekrar hizmete sundu.

Ahmet Yesevi'de kaldırımlar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şubesi ekipleri Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde eskiyen yıpranmış kaldırımları yenileme çalışması başlattı.

Kırsal yollarda beton yol yapımı hızlandırıldı

Sokağa çıkma yasağında bile durmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezinin yanı sıra kırsal yollarda da yoğun mesai harcıyor. Ekipler yıpranmış, eskiyen kırsal yolları uzun ömürlü daha dayanıklı beton yollarla donatarak vatandaşın hizmetine sunuyor.

Tüm ilçelerde kırsal yollarda bakım onarım çalışmasına hız veren ekipler, Siverek, Viranşehir, Haliliye, Hilvan, Eyyübiye ve Akçakale İlçelerinde beton yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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